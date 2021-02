Campania: Iovino (M5s), Meridbulloni, stiamo invertendo una tendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la mediazione del Ministero dello Sviluppo Economico e l'impegno di tutti noi portavoce del Movimento 5 Stelle a ogni livello istituzionale, siamo riusciti a salvare un sito produttivo e a salvaguardare i livelli occupazionali. 65 lavoratori Meridbulloni saranno assorbiti nella nuova società, che ieri ha firmato l'impegno ad assumere. Un lavoro di squadra straordinario che ha invertito una tendenza in Campania come mai prima d'ora". Lo dichiara il deputato e responsabile dei rapporti interni in Campania del Movimento 5 stelle Luigi Iovino. "Il mio grazie va ai consiglieri comunali di Castellammare di Stabia Francesco Nappi e Laura Cuomo - prosegue Iovino - ai consiglieri regionali Gennaro Saiello, Luigi Cirillo e Valeria Ciarambino, alle colleghe della Camera Carmen Di Lauro e Tereza Manzo e a quanti hanno speso fino all'ultima goccia di sudore per raggiungere questo risultato. Dopo anni di desertificazione industriale abbiamo evitato che risorse professionali andassero disperse e che il distretto industriale di Castellammare subisse una pesante perdita. È questa la direzione giusta per porre finalmente un freno a un processo di desertificazione industriale che caratterizza la Campania oramai da troppi anni". (Ren)