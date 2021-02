Palermo: Orrico, Cis Mibact grande occasione per città e tutto il Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi approvati sono 17: 11 proposti dal comune di Palermo, 5 dalla Regione Siciliana ed uno dalla soprintendenza archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo. "La firma del Cis è una grande occasione per Palermo - ha dichiarato il sottosegretario Mibact Anna Laura Orrico, titolare della delega ai Cis -. Abbiamo ripreso un percorso che si era interrotto mesi fa e siamo arrivati al traguardo, grazie anche alla proficua collaborazione con gli enti locali e con tutte le parti coinvolte. I 90 milioni di finanziamento permetteranno di riqualificare e valorizzare il ricchissimo patrimonio storico, artistico ed architettonico di Palermo, rafforzandone il ruolo culturale, economico e sociale, creando nuove opportunità di lavoro e di crescita. La rigenerazione andrà a vantaggio della città e della comunità ma favorirà anche lo sviluppo della filiera produttiva culturale e creativa, dunque di un'economia centrata sulla cultura, sulla creatività, sull'artigianato e sulle arti in generale. Con la firma del Cis Palermo, che segue quelle del Cis Taranto, del Cis Cosenza e del Cis Napoli, sono stati sottoscritti tutti i quattro Contratti istituzionali di sviluppo di competenza del Mibact. Un risultato di cui sono orgogliosa, considerate anche le grandi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare a causa della pandemia. La prossima sfida sarà connettere queste quattro città in una logica virtuosa di rete, affinché il turista che arriva ad esempio a Palermo sia spinto a visitare anche le altre città, così da favorire un turismo culturale integrato a beneficio di tutto il Mezzogiorno. L'Italia può e deve ripartire attraverso la cultura e il turismo, attraverso la rigenerazione e la valorizzazione dei centri storici, connettendo ad essi i nostri borghi, in una visione in cui centro e periferia si supportano a vicenda, in cui la cultura non è solo leva di inclusione e di coesione sociale ma è anche fondamentale strumento per la creazione di opportunità di lavoro e di impresa. Una considerazione anche sui Cis - ha concluso Orrico - che si sono dimostrati strumenti di grande efficacia e che possono essere strategici anche in vista dei futuri interventi che sarà possibile attuare grazie pure al Recovery plan". (Com)