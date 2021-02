Napoli: Carfagna (FI), nuovo Arcivescovo Battaglia uomo illuminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli da oggi avrà una nuova guida spirituale, don Mimmo Battaglia, che si insedia nel ruolo di Arcivescovo dopo la nomina ricevuta a dicembre da Papa Francesco. Un sacerdote da sempre vicino ai più fragili e ai più bisognosi". Lo scrive su Facebook la deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera Mara Carfagna. "Un uomo illuminato - prosegue - prenderà per mano i napoletani che in lui sapranno sempre trovare consiglio e conforto. Gli auguriamo buon lavoro per il compito che lo aspetta. Ringraziamo il Cardinale Crescenzio Sepe, a cui don Mimmo succede, per l’impegno e la dedizione con cui in tutti questi anni si è occupato di Napoli". (Ren)