Sardegna: Tar respinge ricorso Regione, Isola resta "arancione" (3)

- La Sardegna è quindi diventata arancione perché sulla base dei parametri "è risultata 'alta' la classificazione complessiva del livello di rischio, accertato con i dati dell'incidenza dei casi su 100.000 abitanti (rispettivamente 203,81 e 78,57 nei 14 giorni e nei 7 giorni di rilevazione); con il dato di Rt (di 0,95) e con l'indicatore 1 della compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione". E, ancora, "facendo applicazione dell'art. 2 del citato Dpcm secondo cui le misure previste per la 'zona arancione' sono applicate alle regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di 'tipo 1' e con un livello di rischio 'alto'; tali dati e tali parametri, accertati nel previsto periodo di rilevazione, non sono risultati successivamente erronei". (segue) (Rsc)