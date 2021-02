Vaccino: Verdoliva (Asl Napoli 1), da 12 febbraio somministrazione a ultra 80enni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'iniziativa di una sala dove si possono incontrare i malati Covid è già attiva, pensata e voluta da chi lavora nel reparto dell'Ospedale del Mare". Lo ha dichiarato il direttore dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Verdoliva ha spiegato l'importanza di questo spazio di incontro: "Chi sta in degenza sta abbastanza bene e quindi è normale vivere momenti di malinconia per l'assenza di un rapporto con il mondo esterno. Dare un supporto emozionale, anche se separati da un vetro è molto importante". "Rispetto ai vaccini per l'Asl Napoli 1 siamo a 24.550 - aggiunge Verdoliva - ne restano come seconda dose 4mila su 15mila. Ci restano ancora 14mila vaccini da somministrare, questa mattina ci aspettiamo 7.020 dosi e speriamo di completare entro il 12 febbraio la seconda dose così per questa data potremo poi partire con gli ultra 80enni". Infine, sul luogo dove si faranno i vaccini Verdoliva ha concluso: "Alla Mostra d'Oltremare c'è una capacità di 4-5mila vaccini al giorno e dopo gli iniziali disservizi ci siamo organizzati. Stiamo valutando altre possibilità affinché i cittadini trovino il luogo più vicino alla propria residenza. Tutti quelli che avranno la somministrazione saranno convocati via sms e chiediamo che venga rispettato l'orario indicato per evitare file".(Ren)