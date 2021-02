Napoli: Arcivescovo Battaglia incontra famiglia vigilante ucciso a Piscinola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il nuovo arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, si è recato alla stazione della Metro di Piscinola dove ha incontrato la famiglia di Francesco Della Corte, il vigilante ucciso il 3 marzo 2018 da tre giovani minorenni. La diocesi napoletana sui suoi social ha ricordato il progetto di solidarietà della famiglia Della Corte che "ha trasformato un’area limitrofa a quella in cui è avvenuta l’uccisione del padre e marito, Franco, in un parco giochi per bambini. È la storia di una vittima innocente che rappresenta il mondo di chi è oppresso dalla violenza, dalla criminalità, dalla devianza". (Ren)