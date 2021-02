Sardegna: Tar respinge ricorso Regione, Isola resta "arancione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tar Sardegna ha respinto il ricorso della regione Sardegna contro l'ordinanza firmata il 22 gennaio scorso dal ministro della salute, Roberto Speranza, con la quale l'Isola è passata dalla zona gialla a quella arancione. L'Isola resta dunque in zona arancione in attesa delle decisioni della cabina di regia prevista per il fine settimana. "La Regione Sardegna - si legge nel decreto dei giudici amministrativi - è stata assegnata in zona arancione, con ordinanza del ministro della Salute in data 22 gennaio 2021, in base alle risultanze delle valutazioni fatte, nella stessa data, dalla cabina di regia dedicata al monitoraggio del rischio sanitario e dal Comitato tecnico scientifico; nella fattispecie sono state applicate le nuove disposizioni volte a contrastare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19 dettate con il decreto legge 5 gennaio 2021 n. 1, con cui sono stati introdotti nuovi parametri di classificazione delle regioni a maggiore rischio epidemiologico, e con l'art. 1, comma 5, del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, nonché con il Dpcm 14 gennaio 2021 con il quale, sulla base dei parametri introdotti dai citati decreti legge, sono state individuate 4 zone con diverse colorazioni (giallo, arancione, rosso e bianco) con le relative misure per il contenimento dell'epidemia. L'Isola è stata inserita nella zona arancione che corrisponde a quelle regioni "nel cui territorio si manifesta un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, che si collocano in uno scenario almeno di 'tipo 2' (con riferimento al valore del RT), con un livello di rischio almeno 'moderato', ovvero che si collocano in uno scenario di 'tipo 1' e con un livello di rischio alto". (segue) (Rsc)