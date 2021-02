Sardegna: Tar respinge ricorso Regione, Isola resta "arancione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una classificazione che, "è individuata sulla base degli indicatori di cui al D.M. 30 aprile 2020, monitorati dalla citata Cabina di Regia di cui al D.M. 29 maggio N. 00083/2021 Reg.Ric 2020, che consentono una classificazione settimanale della situazione regionale; l'applicazione dei nuovi parametri è effettuata mediante uno schema che prevede l'assegnazione del colore in modo automatico sulla base della probabilità e dell'impatto accertati in base ai dati oggetto del rapporto settimanale dell'ISS che, sulla base delle segnalazioni trasmesse, indica il rischio epidemiologico delle regioni in base a diversi indicatori". (segue) (Rsc)