Covid: Verdoliva (Asl Napoli 1), in 15 giorni +32 per cento positivi nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I positivi ci sono, lo sforzo delle Asl è fortissimo come quello dell'assistenza domiciliare Covid. I numeri dimostrano quanto il virus sia presente e quali siano gli sforzi per combattere la pandemia. Dipende dal rispetto delle regole, dalle scelte e dai vaccini". Lo ha dichiarato il direttore dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia. "Nella scuola abbiamo un incremento tra gli studenti - prosegue - negli ultimi 15 giorni è pari al 32 per cento" (Ren)