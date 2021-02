Covid: Piemonte, somministrato 91 per cento di dosi di vaccino disponibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 3.866 le persone che ieri hanno ricevuto il vaccino contro il Covid in Piemonte. Questo il dato comunicato all’Unità di Crisi della Regione (dato delle ore 17:30). A 3850 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 183.058 dosi (delle quali 46.813 come seconda), corrispondenti al 91,08 % delle 200.980 finora disponibili per il Piemonte. La Fase 1, come noto, coinvolge il personale del servizio sanitario regionale, ospiti e operatori delle Rsa. In queste ore stanno per essere distribuite in Piemonte le prime 4.800 dosi di Moderna, arrivate ieri all’aeroporto militare di Pratica di Mare. Le altre due consegne sono in programma per la settimana dell’8 e per quella del 22 febbraio, con un taglio già annunciato di circa il 20% rispetto a quanto preventivato nel primo caso e probabilmente anche nel secondo.(Rpi)