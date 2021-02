Campania: Agriturist lancia appello a istituzioni, 30 per cento agriturismi a rischio chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A seguito del lockdown e delle misure sanitarie restrittive volte alla prevenzione dell’epidemia di Covid-19 e la relativa recessione, si stima che almeno il 30 per cento degli agriturismo sia a rischio chiusura o mancata apertura nella prossima primavera”. Così il presidente di Agriturist Campania, Giovanna Rispoli. “Chiederemo ingenti misure di intervento a sostegno del comparto agrituristico – aggiunge la presidente dell’associazione tra le imprese agrituristiche aderenti a Confagricoltura Campania - Agriturist Campania presenterà le sue proposte alle autorità regionali competenti”. La posta è alta: in caso di débâcle delle imprese agrituristiche della Campania le perdite economiche si estenderebbero ad un ampio contesto territoriale all’interno del quale queste particolari imprese agricole operano: dalle aree interne alla fascia costiera. “In molti casi salterebbe il necessario presidio di territori marginali – spiega la presidente Rispoli - che specie nelle zone di collina e montagna, è essenziale per arginare fenomeni di dissesto idrogeologico, senza contare il contributo fondamentale al recupero del patrimonio edilizio rurale ed alla tutela e alla salvaguardia del paesaggio naturale che le aziende agrituristiche danno; in caso di chiusura verrebbero così compromesse non soltanto importanti realtà imprenditoriali ma anche interessi di carattere generale”. (segue) (Ren)