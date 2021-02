Sardegna: ripresa lezioni alle scuole superiori, soddisfazione di Garante per infanzia e adolescenza De Matteis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il massimo dell'impegno in termini di organizzazione e di attenzione collettiva al fine di sostenere i giovani nel difficile compito di agevolare e orientare correttamente il loro naturale bisogno di socializzazione a lungo forzatamente represso". E' ciò che chiede la Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza della regione Sardegna, Grazia Maria De Matteis, nel giorno in cui la scuola in Sardegna ha ripreso l'attività didattica in presenza per le ragazze ed i ragazzi che frequentano le scuole superiori. "La consapevolezza, forse anche amaramente raggiunta, di usufruire di un servizio, la Scuola, importante per il proprio futuro - ha detto De Matteis - spero sia accompagnata dalla volontà di adottare tutte le misure di prudenza necessarie a garantirne la continuità per il proprio benessere, come per la salute propria nonché della collettività intera". (Rsc)