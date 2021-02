Napoli: domani riunione in prefettura su riapertura scuole superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto di Napoli Marco Valentini ha convocato per domani alle ore 18 il Tavolo di coordinamento volto al monitoraggio dell’attuazione del documento operativo per il rientro a scuola per gli studenti delle scuole medie superiori. L'annuncio in una nota della prefettura: Nella giornata di oggi, non sono state segnalate particolari criticità, fatte salve alcune code registrate in prossimità degli accessi alla stazione della linea 1 della metropolitana di Piscinola, dovute alla necessità di evitare l’affollamento delle banchine. E’ stato altresì segnalato uno scarso ricorso ai mezzi sostitutivi su gomma messi in campo dalle società di trasporto". (segue) (Ren)