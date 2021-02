Campania: M5s, salvi i lavoratori Meridbulloni di Castellammare di Stabia (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I lavoratori Meridbulloni sono ufficialmente salvi. Oggi al Ministero dello Sviluppo economico è stata scritta una pagina bellissima per la Campania. Con un'operazione che ha visto coinvolto un'intera filiera istituzionale, siamo riusciti a salvaguardare non solo i livelli occupazionali, evitando di disperdere professionalità che hanno contribuito al successo di una multinazionale, ma a evitare di depauperare un distretto fondamentale come quello stabiese". Lo hanno annunciato in una nota i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello e Luigi Cirillo: "Al tavolo convocato dalla sottosegretaria Alessandra Todde, l'azienda Sbe ha confermato infatti l'impegno ad assumere 65 degli 81 lavoratori ex Meridbulloni, 17 dei quali avevano accettato nelle scorse settimane il trasferimento nelle sedi di Lombardia e Piemonte. Il prossimo passo sarà individuare un'area dove far sorgere il nuovo sito industriale. Un processo che seguiremo da vicino, lavorando, come abbiamo fatto fin dal primo giorno di questa vertenza, in sinergia con Mise, Regione Campania e Comune di Castellammare di Stabia".(Ren)