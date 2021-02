© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, parla di "una grande storia di riscatto" che arriva da Casal di Principe. "La valorizzazione dei beni confiscati, come la villa di Schiavone teatro di questa storia, è una delle iniziative portate avanti dal ministero per il Sud e la Coesione attraverso l'Agenzia per la coesione territoriale", spiega su Twitter. (Rin)