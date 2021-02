Covid: Piemonte, somministrate altre 7818 dosi di vaccino, in tutto sono oltre 191 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 7818 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid nelle ultime 24 ore in Piemonte. Questo il dato comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione (dato delle ore 17.30). In 7441 casi si è trattato della seconda somministrazione. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 191.194 dosi (delle quali 54.418 come seconda), corrispondenti al 92,9% delle 205.780 finora disponibili per il Piemonte. Il calcolo della percentuale tiene conto della prima fornitura di 4800 dosi di vaccino Moderna che, come da programma, oggi sono state distribuite alle Asl del Piemonte. (segue) (Rpi)