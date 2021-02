Covid: De Palma (Nursing up), nuovi focolaio al San Giovanni Bosco di Napoli non sorprende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La recente notizia, che definiremmo amaramente ciclica, del nuovo focolaio di contagi da covid-19 nell’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, non ci sorprende ma sicuramente ci indigna. Ben 10 infermieri si sono ammalati di Covid negli ultimi giorni, di cui uno addirittura sottoposto al primo richiamo del vaccino. Fanno tutti parte del reparto di Medicina, chiuso al pubblico da mercoledì scorso". Così Antonio De Palma, presidente di Nursing up, Sindacato infermieri italiani. "Una triste storia - prosegue - con un finale sempre diverso ma altrettanto drammatico. Un esempio lampante di pessime gestioni, che affonda le sue radici nella 'notte dei tempi'. Episodi allucinanti che nulla hanno a che vedere con la buona sanità italiana e con i tanti diligenti professionisti che ogni giorno combattono per la salute dei pazienti. Non mancano in questo ospedale nfermieri e medici di grande esperienza e indubbie qualità, reparti di prim’ordine come oculistica e chirurgia. Ma le belle notizie ahimè finiscono qui. Perché siamo di fronte ad un gigante dai piedi d’argilla, che ad ogni passo potrebbe crollare, travolgendo chiunque si trovi sul suo cammino. Non scopriamo certo noi, le lacune di un nosocomio vecchio, vecchissimo, sia strutturalmente che come organizzazione. Un ospedale che non poteva e non doveva ospitare aree covid, il contrario di ciò che accade ora. E così dire che la maggior parte dei reparti non funzionano è solo un'eufemismo. Ma come è possibile offrire questo spettacolo indegno ai pazienti?". (segue) (Ren)