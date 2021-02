Turismo: Lollobrigida-Caramanna-Ferrari (Fd'I), insieme a operatori Napoli, stato crisi per salvare settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la prima volta l'intera filiera del turismo scende in piazza a Napoli per chiedere la messa in Stato di Crisi dell'intero settore. Fratelli d'Italia è al suo fianco anche questa volta. Raccogliamo il grido di dolore di agenti di viaggio, guide turistiche, albergatori, ristoratori, società di trasporto privato, animatori e tutte quelle Partite Iva che operano a vario titolo nel comparto e chiedono solo di salvare le loro aziende, i loro collaboratori e dipendenti. Servono contributi a fondo perduto per coprire i costi fissi per tutto il periodo dell'emergenza; anno bianco fiscale; lotta incessante all'abusivismo. Solo così potremo salvaguardare un settore nevralgico per la nostra economia". Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, il responsabile nazionale del dipartimento turismo di Fd'I, Gianluca Caramanna, e il responsabile dell'organizzazione del partito a Napoli, Luca Ferrari. (Ren)