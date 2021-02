Covid: Usuelli (+Europa), richiesta di accesso agli atti anche all’Iss sui dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della richiesta di ottenere dati disaggregati e pubblici sul Covid-19 in Lombardia, il consigliere regionale di Più Europa-Radicali Michele Usuelli presenta una richiesta di accesso agli atti presso l’Istituto Superiore di Sanità. Nella sua missiva, presentata poche ore fa e attualmente in attesa di risposta, Usuelli chiede in particolare “copia di tutti i dati trasmessi da Regione Lombardia al Ministero della Salute per il calcolo dell’Rt da novembre 2020 a gennaio 2021”, “copia delle comunicazioni intercorse tra Regione Lombardia e Ministero della Salute relative alla richiesta di ricalcolo dell’RT, a seguito della classificazione della Lombardia in zona rossa lo scorso 17 gennaio”; e infine “copia delle 54 richieste di chiarimento inoltrate dal vostro Istituto a Regione Lombardia riguardo alla trasmissione dei dati Covid”. Questo gesto segue gli avvenimenti di settimana scorsa, quando Usuelli si era inginocchiato di fronte alla giunta in Consiglio regionale per chiedere che i dati fossero resi pubblici. “Non arretriamo di un centimetro. La nostra richiesta è chiara e semplice, per cui devono risponderci. Da mesi portiamo avanti una battaglia per la scientificità e la trasparenza nella gestione dell’emergenza, ciò che finora è mancato un po’ in tutto il Paese e soprattutto in Lombardia. A distanza di un anno dal “paziente 1” di Codogno non possiamo più permetterci opacità di qualsiasi genere. Ne va della nobiltà della politica, della ripartenza del Paese e, non da ultimo, della salute dei cittadini”, ha dichiarato Usuelli. (Com)