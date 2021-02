Napoli: Amitrano (M5s), gravissimo ambulanze aggredite per far spegnere la sirena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La denuncia dell'associazione Nessuno tocchi Ippocrate, secondo la quale in alcuni quartieri di Napoli agli equipaggi delle ambulanze viene imposto con la violenza di spegnere la sirena, è gravissima ed è una ulteriore, drammatica testimonianza di come la lotta alla camorra debba essere considerata un'assoluta priorità nazionale. I ministeri della Salute e dell'Interno intervengano per tutelare il personale del 118 e ripristinare la legalità con interventi concreti e visibili in grado di prevenire nuovi casi simili". Lo ha detto in una nota il deputato M5s Alessandro Amitrano, commentando quanto riferito da Nessuno tocchi Ippocrate: "Circondare, minacciare e tenere in ostaggio un'ambulanza è un atto di una gravità inaudita. Lo Stato non può tollerare zone franche: servono il massimo impegno e una grande mobilitazione di tutti contro questa piaga che mette seriamente a rischio il futuro della città". (Ren)