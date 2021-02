Napoli: Fiola (Camera commercio), bandi da sette milioni per sostenere comparto turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha incontrato una delegazione degli operatori del settore Turismo che stamattina hanno organizzato la manifestazione "Il turismo non molla" a sostegno del comparto: "Abbiamo stanziato 7 milioni di euro per il comparto, che saranno inseriti nei nuovi bandi in via di definizione. Puntiamo a fare ripartire il comparto sostenendo a una destagionalizzazione che, realisticamente, potrà concretizzarsi da ottobre. E' bene sempre chiarire che la Camera di Commercio può intervenire con misure che riguardano solo le imprese iscritte perché sono esse stesse a comporre la spina dorsale dell'Ente con i propri contributi". Quindi ha concluso: "Siamo pronti a recepire istanze ed eventuali consigli nell'ambito della definizione dei bandi, al fine di offrire un sostegno concreto all'intero settore messo in ginocchio dalla pandemia. Nelle scorse settimane abbiamo incontrato anche l'assessore regionale Casucci con il quale è stata avviata una costruttiva collaborazione". (Ren)