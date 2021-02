Campania: Cammarano (M5s), crisi Covid rischia di spazzare via agriturismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi legata all'emergenza pandemica rischia di spazzare via con un colpo di spugna il settore agrituristico in Campania, che rappresenta una risorsa per la valorizzazione dell'economia rurale e la promozione dei prodotti tipici. Un settore il cui rilancio è fondamentale per lo sviluppo di un territorio che va dalle aree interne della Campania fino alla zona costiera e che sta diventando negli ultimi anni un'occasione per un'imprenditoria sempre più giovane, con una notevole ricaduta occupazionale. In base a uno studio di Agriturist Campania si stima che almeno il 30 percento delle imprese agrituristiche è a rischio chiusura o mancata apertura nella prossima primavera e non possiamo consentire che accada". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, che ha sollecitato sulla questione la giunta regionale e scritto una nota all'assessore regionale all'Agricoltura Caputo: "È necessario attivare ogni sforzo per sostenere la nostra economia rurale e per questo abbiamo sollecitato l'assessore all'Agricoltura a dar seguito, in tempi brevi, alle domande di sostegno presentate dagli operatori lo scorso dicembre tramite le misure contenute nel Piano di sviluppo rurale. Auspichiamo che i nostri agricoltori ricevano tutto il sostegno possibile in questo momento difficile per salvaguardare non solo l'ospitalità dei nostri territori ma l'intera economia rurale campana". (Ren)