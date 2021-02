Abruzzo: è morto Ubaldo Grossi, uno dei protagonisti della Brigata Majella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' scomparso a Sulmona (L'Aquila) Ubaldo Grossi. Con lui si perde un altro testimone della guerra di Liberazione, un protagonista della lotta per riscatto italiano dal nazi-fascismo, che aveva vissuto appieno l'epopea della Brigata Majella, passando da Roma all'Abruzzo, dalle Marche alla Romagna, fino alla riconquista della libertà simboleggiata dalla vittoriosa presa di Bologna il 21 aprile 1945. Lo ha annunciato questa sera il presidente della Fondazione Brigata Maiella, Nicola Mattoscio, congiuntamente a tutti gli organi della Fondazione e i rappresentanti dell'Associazione degli ex combattenti di Sulmona. Nato a Isernia, Ubaldo Grossi avrebbe compiuto 98 anni il 21 febbraio prossimo. Era stato un soldato nel Regio esercito, reduce dagli scontri per la difesa della Capitale a Porta San Paolo. Dopo quell'ultimo disperato tentativo, con un viaggio difficile, affrontato interamente a piedi, era rientrato a Sulmona. (segue) (Gru)