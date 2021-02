Abruzzo: è morto Ubaldo Grossi, uno dei protagonisti della Brigata Majella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vivendo alla macchia nel corso dell'autunno e dell'inverno del 1944, aveva aderito alle bande di ribelli operanti nella valle del Sagittario. Fu perciò tra i primissimi, all'arrivo della Banda della Maiella a Sulmona, ad arruolarsi per continuare a combattere contro i nazi-fascisti. Raggiunto il gruppo a Recanati, entrò nella Compagnia pesante, dove seppe distinguersi per il fare onesto, disciplinato e coraggioso. Carrista, moltiplicò gli sforzi per la movimentazione del materiale bellico, rimanendo coinvolto in un incidente che lo vide rovesciarsi con il proprio mezzo cingolato in una scarpata. Nel gruppo acquisì il grado di sergente maggiore. Al termine della guerra avrebbe proseguito per un breve tempo la carriera militare prestando servizio nella brigata carristi della 228ma divisione Fanteria. (Gru)