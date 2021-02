Governo: Caldoro, da Berlusconi proposta saggia, coinvolgere forze migliori del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Berlusconi ha fatto una proposta molto saggia. Un governo con le forze migliori del Paese. Non è stato ascoltato e guardiamo adesso il teatrino attuale dove nei bei salotti la casta della maggioranza si riunisce e non si capisce per parlare di cosa". Così il capo dell'opposizione di centrodestra in Regione Campania, Stefano Caldoro, ha commentato ai microfoni di Radio Crc la crisi di Governo "Sappiamo che litigano fra loro, ci sono scontri personali e non riescono a far nulla. Un teatrino completamente separato dalle esigenze del Paese. È l'immagine di una politica interessata solo agli equilibri di potere. Ora è indifferente chi farà il presidente del Consiglio, la situazione è così grave che il centrodestra si è affidato al capo dello Stato per la migliorare le cose". (Ren)