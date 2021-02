Sardegna: nel 2020 118 milioni di euro di prodotti venduti negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dazi, le limitazioni, la burocrazia e le turbolenze politiche, che hanno caratterizzato l'ultimo quadriennio americano, non hanno fermato l'export delle imprese della Sardegna verso gli Usa. Nell'anno appena concluso, al netto dei prodotti energetici e petroliferi, i rapporti commerciali con gli Stati Uniti hanno totalizzato 118 milioni di euro, in leggero calo del 4,1 per cento rispetto al positivo 2019, di cui ben 85milioni di euro realizzati dalle piccole imprese. E' questo ciò che emerge dal dossier elaborato dall'Ufficio studi di Confartigianato Sardegna su dati Istat, che ha analizzato i flussi commerciali dalla Sardegna verso il Continente americano. Alimentari, prodotti in legno e metallo, pelletteria, abbigliamento e tessile, mobili e ceramiche ma anche semilavorati lapidei, prodotti chimici, macchinari e attrezzature, per ora, hanno così retto alle politiche economiche di Trump e raggiunto un mercato ricco e sempre attento alle produzioni italiane e sarde. (segue) (Rsc)