Sardegna: avviso a sportello indennità una tantum attivo dal 4 febbraio (2)

- "Nessun'altra Regione in Italia - ha affermato l'assessore del Lavoro - ha messo in campo tante risorse per il sostegno alle imprese. A fronte dei sette avvisi ordinari, quest'anno i bandi sono stati 20, per un totale di 281 milioni di euro. In questa emergenza Covid la Giunta Solinas non lascerà nessun lavoratore al suo destino. L'Unione europea, per il 2021 - ha concluso Zedda - ci permette di ampliare il regime di aiuto alle imprese. Come già accaduto per altri bandi, se le risorse non basteranno ci sarà la possibilità di potenziare le risorse e soddisfare altre richieste". (Rsc)