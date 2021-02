Covid: Boccia, oltre 620mila vaccinati definitivi, primi in Europa ma aziende rispettino impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo momento in Italia sono state somministrate 2 milioni di dosi di vaccino, con oltre 620.000 vaccinati definitivi che hanno fatto già il richiamo". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo a Radio Immagina del Partito Democratico. "Siamo il primo Paese in Europa, la Germania ha circa 400.000 vaccinati definitivi - ha aggiunto -. Ovviamente questi sono i primissimi numeri, è solo un punto di partenza ma dà il senso che, a vaccini disponibili, il nostro Paese ha fatto tutto quello che era possibile; è evidente, però, che quando c’è un programma europeo così ampio i numeri devono essere rigorosamente rispettati dalle aziende produttrici che hanno sottoscritto i contratti con la Commissione europea”, ha spiegato Boccia. (Rin)