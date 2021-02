Sardegna: nel 2020 118 milioni di euro di prodotti venduti negli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati provinciali dicono che il nord Sardegna ha esportato negli Usa ben 54milioni di euro di prodotti (al netto dei prodotti energetici), di cui ben 50 realizzati dalle piccole imprese. Segue Cagliari con 32milioni di cui 5 delle piccole imprese, Nuoro con 12 milioni esclusivamente dalle piccole imprese, Oristano con 10 anche qui espressione delle piccole realtà e, infine, il Sud Sardegna, con 10 di cui 9 delle Pmi. L'agroalimentare, infatti, è un settore particolarmente sensibile agli scambi commerciali, con un export che in Italia vale oltre 42 miliardi di euro nel 2020. "Per questo - continuano Antonio Matzutzi e Daniele Serra, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna - auspichiamo che la nuova amministrazione americana segni un ritorno al dialogo e al multilateralismo. Occorre sorpassare l'incubo dazi doganali e ampliare, invece, le opportunità di creare ricchezza attraverso l'export, prima di tutto quello agroalimentare". "Abbiamo bisogno di continuare a lavorare in questo mercato – proseguono presidente e segretario – soprattutto nel food, settore con ampi margini di crescita se teniamo in considerazione che l'export dei prodotti sardi rappresenta solo lo 0,6 per cento del valore complessivo delle totale delle esportazioni alimentari made in Italy". Gli Stati Uniti rappresentano un importante mercato di riferimento per le imprese della Sardegna. Esaminando i dati Istat 2020 relativi al valore delle esportazioni, il mercato statunitense si posiziona terzo tra i primi 10 mercati di sbocco del made in Sardegna, dopo Francia e Spagna, per ammontare delle esportazioni di tutti i prodotti manifatturieri petroliferi compresi (534 milioni di euro). (Rsc)