Napoli: La Mura (M5s), per trasporto scolastico in arrivo a Pompei oltre 171mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 400 milioni di euro per tutti i Comuni d'Italia per aiutare i nuclei familiari bisognosi e per far fronte ai maggiori servizi di trasporto scolastico necessari a garantire la sicurezza dei più giovani e il loro diritto allo studio. "Una misura importante - spiega la senatrice pompeiana Virginia La Mura, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Ambiente, Territorio, Mare - che viene erogata ai Comuni in base alla popolazione residente. Si tratta di circa 240 milioni di euro per la spesa sociale e 160 milioni per i trasporti scolastici. A Pompei sono stati destinati a tali scopi 171.910,61 euro. Una misura importante perché aiuta chi è in difficoltà, anche o sopratutto a causa della pandemia, e perché facilita la mobilità in sicurezza tra casa e scuola. I Comuni sono organi amministrativi di prossimità, conoscono bene il territorio e chi vi risiede ed è giusto fornire loro gli strumenti finanziari adeguati per aiutare i cittadini in questo momento difficile". (Ren)