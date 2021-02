Sardegna: si insedia lunedì Comitato tecnico-scientifico regionale su deposito scorie nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si insedierà lunedì 1 febbraio il Comitato tecnico-scientifico costituito dalla giunta Regionale sarda per formulare le osservazioni alla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) per la realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. La riunione è stata convocata per lunedì alle 10.30 (in videoconferenza) dal coordinatore del Comitato, il direttore generale dell'assessorato della Difesa dell'ambiente, Andreina Farris. "Abbiamo avviato immediatamente un percorso - ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas - che servirà a dare ancora più forza, con argomentazioni di natura tecnica e scientifica, a una posizione chiara e netta già espressa con gli strumenti della democrazia dalla Sardegna nelle diverse sedi istituzionali e da tutti i sardi con un no unanime e irrevocabile, che non ammette nessuna possibilità di negoziazione, all'ipotesi di localizzare nell'isola il sito di stoccaggio delle scorie nucleari". Il Comitato tecnico-scientifico è composto da rappresentanti di Arpas, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna, Università di Cagliari e Sassari, Ordine regionale dei geologi e delle due Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, e si avvale anche dell'eventuale collaborazione di funzionari degli assessorati regionali e di ogni altra collaborazione necessaria. Il Comitato curerà la predisposizione e la redazione delle osservazioni alla Cnapi, che dovranno essere formulate entro 60 giorni dal 5 gennaio 2021, data di pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee. (segue) (Rsc)