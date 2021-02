Piemonte: Caucino, pronto piano di contrasto a disturbi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna intervenire e farlo al più presto, con tutte le misure necessarie". Così l'assessore al Welfare del Piemonte, Chiara Caucino che, dopo aver preso atto di numeri sempre più preoccupanti, ha deciso di "dichiarare guerra" ai disturbi del comportamento alimentare, malattie che, se non riconosciute e trattate in tempo, possono portare anche, nei casi più estremi, a esiti drammatici. In Piemonte esiste un centro di eccellenza per la terapia di queste patologie presso l’ospedale di Lanzo. Non una struttura prettamente sanitaria, ma socio sanitaria in cui, oltre alle cure del caso, le esperienze di chi è riuscito a uscire dal tunnel aiutano chi sta ancora combattendo contro l’ossessione per il cibo: sia che porti alla sua privazione (anoressia) che all’eccesso incontrollato (bulimia). Nell’ambito dei disturbi del comportamento alimentare rientrano le patologie che riguardano il rapporto tra gli individui e il cibo, come l’anoressia nervosa e la bulimia nervosa e i disturbi da alimentazione incontrollata. Sono malattie complesse che portano, chi ne è affetto, a vivere con l'ossessione del cibo, del peso e dell'immagine corporea. I chili, tuttavia, non sono marcatori clinici obbligatori di disturbi del comportamento alimentare, perché anche persone di peso corporeo normale possono essere affette dalla patologia. Si tratta di problemi che possono compromettere seriamente la salute di tutti gli organi e apparati del corpo (cardiovascolare, gastrointestinale, endocrino, ematologico, scheletrico, sistema nervoso centrale, dermatologico, ecc.) e portare, nei casi più estremi, anche alla morte. Colpiscono con più frequenza le giovani donne e tendono a essere molto mutevoli, anche nello stesso individuo. L'età di esordio si è abbassata e non è raro ormai trovare forme di disturbi del comportamento alimentare anche tra bambini e pre-adolescenti. I numeri sono importanti e, soprattutto, il trend è in crescita: in Piemonte, ad oggi, sono diagnosticati 1500 casi di anoressia e 5mila di bulimia. E ogni anno, vengono diagnosticati 260 nuovi casi di anoressia e 450 di bulimia. Il tutto senza contare il cosiddetto «sommerso». Già, perché queste sono malattie subdole, che confondono, si nascondono, colpiscono soprattutto i più fragili, come bambini e adolescenti (ma non solo, il fenomeno interessa, purtroppo, anche gli adulti) e troppo spesso non vengono diagnosticate in tempo. (segue) (Rpi)