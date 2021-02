Piemonte: Caucino, pronto piano di contrasto a disturbi alimentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna agire subito - ha aggiunto Caucino - che ha partecipato, a Biella, a un’importante iniziativa di sensibilizzazione e informazione organizzata dall’Associazione «In punta di cuore - Ho già messo in campo misure per favorire sostegno psicologico, investendo concretamente con 520mila euro. Nei prossimi mesi partirà, poi, un progetto di sostegno alla genitorialità, dal momento che papà e mamma troppo spesso non si rendono conto di quanto stia accadendo al proprio figlio o alla propria figlia. Ho in cantiere, poi, l’istituzione di un corso di formazione regionale per genitori piemontesi, in grado di offrire modelli educativi atti a contrastare l’aumento di queste diagnosi". E così, i disturbi del comportamento alimentare (in sigla, DCA) sono diventati negli ultimi anni una delle patologie più diffuse. Già dalla pre-adolescenza (11-13 anni), infatti, sono visibili i primi segni che potrebbero sfociare nella malattia: insoddisfazione per il proprio corpo, attenzione all’alimentazione, repentina perdita o aumento di peso, atteggiamento di chiusura, perdita di interesse e allontanamento delle amicizie. "Per curare queste patologie - spiega Caucino - così come previsto dal ministero della Salute, occorrono modelli di intervento multidisciplinari integrati che prevedono psicoterapie individuali, psicoterapie di gruppo, presa in carico della famiglia, trattamenti farmacologici, visite nutrizionali, attività dietistica e riabilitazione nutrizionale attraverso day hospital e ricoveri residenziali e non". Anche perché l'età di insorgenza dei disturbi si sta abbassando; possiamo vedere già bambini di 8-9 anni soffrire di anoressia; non mancano però insorgenze in età adulta, soprattutto nel caso del disturbo da alimentazione incontrollata. Problemi più frequenti nella popolazione femminile, che però non risparmiano certamente i maschi. In Italia l’incidenza dell’anoressia nervosa è di almeno 8-9 nuovi casi per 100mila persone in un anno tra le donne, mentre per gli uomini è compresa fra 0,02 e 1,4 nuovi casi. (segue) (Rpi)