Piemonte: Caucino, pronto piano di contrasto a disturbi alimentari (3)

- Per quanto riguarda la bulimia nervosa ogni anno si registrano 12 nuovi casi per 100mila persone tra le donne e circa 0,8 nuovi casi per 100mila persone tra gli uomini. Nell’anoressia nervosa, il tasso di remissione è del 20-30% dopo 2-4 anni dall’esordio, 70-80% dopo 8 o più anni. Nel 10-20% dei casi si sviluppa una condizione cronica che persiste per l’intera vita. A preoccupare - come detto - le fasce d’età più a rischio: si calcola che soffrano di disturbi dell’alimentazione circa 10 adolescenti su 100. Tra questi, uno o due presentano forme più gravi come l’anoressia e la bulimia mentre gli altri soffrono di manifestazioni più lievi. La fascia compresa tra i 15 e i 19 anni è tradizionalmente quella più a rischio, ma negli ultimi anni l’età in cui compaiono i primi disturbi si sta abbassando. Sono sempre più numerosi casi di bambini che soffrono di anoressia o bulimia già intorno agli 8-9 anni, ma anche diagnosi che riguardano gli adulti over 40. E a peggiorare questa situazione ha contribuito anche la pandemia da Covid19, che ha portato con sé gravi effetti sui minori: basti pensare che sono stati rilevati significativi aumenti di episodi di autolesionismo e di tentativi di suicidio. E in alcuni dei più importanti nosocomi pediatrici i posti letto totalmente occupati, insieme agli accessi al pronto soccorso, nel 90% dei casi sono rappresentati da tentativi di togliersi la vita per giovani tra i 12 e i 18 anni. Accanto ai fenomeni descritti, si rilevano l’aggressività e la violenza, nonché i disturbi alimentari, aumentati del 30%. Durante il lockdown si sono incrementati i casi di esordio della malattia; i disturbi iniziano in ragazzini sempre più piccoli, anche di 11 anni. Visto che i DCA hanno origini traumatiche, la situazione legata alla pandemia costituisce un innesco: mancanza di amici, situazione angosciante, tensioni famigliari, privazioni. In aumento le richieste di ricoveri per minori di 14 anni. Da marzo 2020 quadruplicate le chiamate al numero verde Sos disturbi alimentari. "Compito della politica e della Regione - conclude Caucino - è informare e formare le famiglie e, di conseguenza, i pazienti sui rischi di queste patologie, mettendo in campo tutte le risorse possibili per frenare questo fenomeno che è stato clamorosamente acuito dai lock down imposti per contrastare la pandemia. Perché oltre a tutto quanto detto la vera cura passa soprattutto dalla restituzione delle socialità ai nostri figli, consentire loro di poter nuovamente andare in piazza, giocare con gli amici, confrontarsi, crescere con gli altri. E per questo mi batterò con tutte le mie forze". (Rpi)