Covid: De Palma (Nursing up), nuovi focolaio al San Giovanni Bosco di Napoli non sorprende (2)

"La storia del San Giovanni Bosco - prosegue De Palma - è un viaggio costellato di magagne e mancanze: si sono susseguiti in tanti alla direzione, e con essi le criticità, che non hanno mai conosciuto la parola fine. Manutenzioni strutturali quasi inesistenti. Parliamo di uno degli ospedali più vecchi della provincia di Napoli. E poi la terribile storia delle formiche, con le accuse agli infermieri, a cui onestamente nessuno ha mai creduto. Le crepe nei muri e l'umidità sono sempre terreno fertile per gli insetti, non dimentichiamo che la struttura, tipica degli anni settanta, fu costruita in Bruckner, appunto mattoni bucherellati. E ora vogliamo dare la colpa a mattoni che esistono da decenni invece che alla scarsa manutenzione? Non sembra a chi legge, che sia arrivato il momento di puntare l'attenzione su chi dovrebbe avere cura di quelle mura che hanno il compito di ospitare i malati? Stiamo parlando di un vero e proprio 'minimondo' dove tutto può accadere. Figuriamoci poi in piena emergenza sanitaria cosa può venir fuori in un ospedale come il San Giovanni Bosco, se la mediocrità e la disorganizzazione che ne rappresentano le basi strutturali, dovessero esplodere simultaneamente in tutte le loro forme".