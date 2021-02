Campania: Agriturist lancia appello a istituzioni, 30 per cento agriturismi a rischio chiusura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agriturismi sono infatti anche un pezzo importante della Strategia nazionale per le aree interne, sottolinea Agriturist: “La Campania è una regione fondamentale per l’applicazione delle politiche di contrasto all’abbandono delle aree interne, molti agriturismi sono guidati da giovani: sono il futuro di queste zone dove è necessario investire con lungimiranza, quindi è necessario tutelarli anche a questo fine”. Le imprese agrituristiche applicano, nei territori dove sono insediate, politiche di tutela della biodiversità, collegate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e svolgono un ruolo essenziale per la conoscenza delle tradizioni culturali a vantaggio di forme di turismo sostenibile in stretta relazione con il territorio: “Il trekking con i percorsi naturalistici ed altre attività connesse, i cammini del turismo religioso, favoriscono abitudini di consumo più attente all’ecosistema – ricorda la presidente – fattori anche di carattere educativo che oggi rischiano di essere compromessi per la crisi degli agriturismi”. (Ren)