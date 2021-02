Napoli: rapina, estorsione e stalking, arrestato latitante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato catturato a Napoli il latitante di 33 anni, pluripregiudicato, ricercato da ottobre e condannato in via definitiva a quattro anni e quattro mesi di reclusione per rapina, estorsione, stalking e lesioni aggravate. L’uomo è stato scovato, grazie a un'indagine degli agenti della Polfer, in un’abitazione appartenente alla famiglia, nascosto in un’intercapedine alla quale si accedeva tramite un armadio a muro. (Ren)