Campania: Muscarà (M5s), De Luca crea confusione a scuola con raccomandazioni

- "Con il termine raccomandazione, riferito a una bizzarra e singolare facoltà di considerare che la presenza in aula nelle scuole della Campania non sia superiore al 50 percento, De Luca crea confusione e investe i dirigenti scolastici di ulteriore tensione, oltre che caricarli di una responsabilità che non dovrebbe essere assolutamente loro. Una confusione che coinvolge anche genitori e docenti, in un momento in cui si avverte piuttosto il bisogno di chiarezza e certezze". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale M5s Maria Muscarà: "Un atteggiamento di assoluta irresponsabilità che non fa che alimentare caos e panico. Lo strumento della "raccomandazione" serve infatti al governatore da un lato a provare a bypassare la sentenza del Tar che lo ha bocciato sulle decisioni di tenere parzialmente chiuse le scuole, inducendo a eluderne le disposizioni e facendo così ricadere eventuali responsabilità sui dirigenti scolastici, dall'altro a lavarsene le mani nel caso in cui ci si dovesse rivolgere ai giudici amministrativi e lui potrebbe in tal caso sostenere che non c'è lesività visto che non si tratta di un provvedimento vincolante". Muscarà ha aggiunto: "Una decisione paradossale che s'inserisce nel contesto di una battaglia personale tra il presidente della Regione e i giudici del Tar che lo hanno bocciato. Nella sua emorragia di ordinanze, De Luca ha dimenticato l'unico ambito in cui la Regione può e deve autonomamente operare, che è il trasporto pubblico. Soprattutto nei giorni in cui ci prepariamo a riaprire le scuole ai ragazzi delle superiori, con il rischio di inevitabili assembramenti nei mezzi di trasposto regionali già oggi oltre il limite del contenimento".(Ren)