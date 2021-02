Campania: M5s, responsabilità della Regione in traffico rifiuti verso la Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul traffico dei rifiuti trasportati illecitamente dalla Campania alla Tunisia, la risposta della Commissione europea non lascia dubbi, è una responsabilità delle autorità locali, quindi della Regione Campania" così in una nota l'eurodeputato Piernicola Pedicini e il consigliere regionale campana Maria Muscarà che hanno aggiunto: "La presenza di rifiuti smaltiti in maniera illecita è un problema che riguarda tutti. Il traffico di rifiuti che da un'azienda operativa nella Terra dei Fuochi arriva in Tunisia sul lungo termine avrà effetti sulle vite di tutti. Continuare a credere che ciò che accade al di fuori del nostro cortile non ci riguarda, è una visione miope. A ciò aggiungiamo un monito all'indirizzo del governo regionale responsabile dell'incuranza con cui vigila il traffico dei rifiuti, portando a un fenomeno gravissimo, che ora è attenzionato anche dalla Procura di Salerno". Quindi la conclusione: "Sia chiarita la verità dei fatti e chi ha il compito di controllare affinché certi fenomeni non si verifichino, se ne assuma la responsabilità". (Ren)