Covid: De Luca, picchi elevatissimi di contagio a Torre Annunziata (Na)

- "Stiamo registrando un livello abbastanza elevato di positivi. Siamo in zona gialla da molto che però ha determinato gravi rilassamenti che rischiano di far entrar la Regione in zona rossa. Detto con chiarezza e brutalità: se i comportamenti non saranno prudenti e responsabili non ci vuole niente a chiudere tutto. Pericolo accentuato da attività scolastica per superiori. Stiamo registrando picchi di contagio estremamente proeccupanti: registriamo un picco a Torre Annunziata con 260 positivi in una settimana. Tassi elevatissimi, segnaleremo al sindaco questa situazione perché prenda provvedimenti del caso". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)