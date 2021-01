Imprese: Riccardo Podda rieletto presidente Confindustria L'Aquila Abruzzo interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Podda, 57 anni, responsabile Employee relations Italy di Thales Alenia Space Italia Spa, è stato rieletto presidente di Confindustria L'Aquila Abruzzo interno per il biennio 2021-2023. Podda, al suo secondo mandato, è stato votato nel corso di una partecipata assemblea dei soci di Confindustria L'Aquila, che si è svolta ieri, in via telematica. Alla vice presidenza dell'associazione sono stati eletti Pasquale Angelini, referente Affari istituzionali territoriali Marche e Abruzzo Enel Spa, Alessandro Casu, direttore stabilimento Sanofi di Scoppito (L'Aquila) e Alberto Gasbarrini Fortuna, direttore dello stabilimento Burgo Group Spa di Avezzano. Si tratta di un'importante riconferma per Podda, che va a completare un percorso che ha visto il presidente di Confindustria, con la sua squadra di governo, impegnato in un dialogo costante con il reticolo associativo, la realtà imprenditoriale esterna e il tessuto sociale e produttivo. "Nel primo biennio di mandato", ha spiegato Podda, "abbiamo raggiunto significativi traguardi, con un'assidua interlocuzione con i riferimenti istituzionali locali e nazionali. Confindustria, soprattutto nella difficile fase pandemica, ha rafforzato la sua funzione di corpo intermedio dimostrando tutta la sua capacità di resilienza e di risposta alle emergenze territoriali". Ne sono nati progetti che hanno avuto un concreto riverbero sulla provincia dell'Aquila e sull'intero Abruzzo come la positiva chiusura, per le aziende aquilane, della vertenza sulla restituzione delle tasse sospese e la presenza, all'Aquila, dell'ex presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia. Podda ha tracciato un bilancio dell'attività svolta "in un momento critico - ha spiegato - come quello della pandemia, che ha dilatato tempi e modalità di dialogo, costringendo le imprese ad una naturale battuta di arresto sul fronte degli investimenti e a riprogettare una visione strategica". (segue) (Gru)