Napoli: giunta de Magistris, gravi frasi di Morcone contro assessore Clemente (2)

- La giunta napoletana ha aggiunto: "Questo mondo è già fin troppo pieno di violenza e sessismo e si deve lavorare come rete, soprattutto nelle Istituzioni per promuovere una cultura di solidarietà e contro la misogenia. Chiedere le scuse pubbliche per questo gesto è un atto necessario contro la violenza sulle donne per combattere la superficialità e la leggerezza con la quale fin troppo spesso sono trattate, tutte". Infine la conclusione della nota: "Se un assessore può essere svalutata pubblicamente in questo modo all'interno di relazioni istituzionali, non dobbiamo stupirci se assistiamo tutti i giorni ad ogni forma di discriminazione e misoginia spinta a frenare la naturale forza dell' universo femminile". (Ren)