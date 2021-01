Covid: Piemonte, in arrivo le prime 4.800 dosi di vaccino Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi la riunione convocata dal commissario Arcuri con le Regioni per discutere del calendario degli arrivi dei vaccini in Italia, alla luce delle riduzioni nelle consegne annunciate dalle ditte produttrici. Domani, 31 gennaio, dovrebbero essere distribuite in Piemonte le prime 4.800 dosi di Moderna. Le altre due consegne sono in programma per la settimana dell’8 e per quella del 22 febbraio, ma con un taglio già annunciato di circa il 20% rispetto a quanto preventivato nel primo caso e probabilmente anche nel secondo. Confermate, al momento, le quattro forniture di febbraio di Pfizer. Per quanto riguarda AstraZeneca, la consegna delle prime 428.440 dosi in Italia sono state anticipate alla settimana dall’8 al 14 febbraio. Non sono ancora state stabilite le quantità destinate a ciascuna Regione, che dovrebbero essere parametrate sulla popolazione generale. Al Piemonte spetterebbe quindi il 7-8% delle dosi. Nel pomeriggio, nel frattempo, è arrivata la registrazione del prodotto di AstraZeneca da parte di Aifa, con l’indicazione di un utilizzo preferenziale dai 18 ai 55 anni. "Alla luce di questa raccomandazione – sottolinea Antonio Rinaudo, commissario dell’area giuridico-amministrativa dell’Unitá di crisi della Regione Piemonte - siamo pronti, anche sulla base delle direttive che arriveranno da Roma, a riorganizzare immediatamente il calendario vaccinale". (segue) (Rpi)