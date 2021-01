Governo: De Luca, da M5s spettacolo vergognoso su trattative parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul tema delle alleanze per un decennio c’è stato chi diceva di eliminare mercato contrattazione politica permanente. M5s diceva che non faceva alleanze con nessuno e perciò si candidava a governare l’Italia. A chi faceva notare che è difficile raggiungere il 50 percento, oggi arriviamo all’eccesso opposto. Non solo alleanze ma contrattazione parlamentare per parlamentare: immagine indegna della politica, altro che battaglia anti-casta. Spettacolo vergognoso". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)