Governo: De Luca, certi ministri altrove non avrebbero fatto nemmeno i parcheggiatori abusivi

- "C’è riflessione da fare su quanto raccontato per dieci anni, o almeno spiegare il senso di una evoluzione politica che per quanto mi riguarda poteva essere acquisita già dieci anni fa. Non ci voleva tanto ad avere un po’ di buonsenso. Con crisi di governo è caduto il mito dell’uno vale uno. Abbiamo visto che persone improbabili non si va avanti. non dico cosa penso del governo che si è dimesso. Ci sono stati ministri che in Paesi civili del mondo avrebbero fatto fatica a essere impiegati come parcheggiatori abusivi". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)