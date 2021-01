Recovery Fund: De Luca, per colpa della burocrazia italiana non riusciremo ad aprire cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul Recovery Plan da 209 mld: non ho sentito nessuno, in sede di governo, ripercorrere quello che è il cammino concreto che bisogna fare da quando si hanno i soldi e si apre il cantiere. In Italia se rimaniamo così come siamo, dal punto di vista amministrativo e dal codice appalti e giudiziario, noi non muoveremo una foglia e non apriremo neanche mezzo cantiere. Ieri riunione su quindici impianti di compostaggio in Campania. Vi dovrei raccontare tutti i passaggi burocratici fino all’apertura dei cantieri, in qualche caso parlvamo di due anni di tempo da perdere. Voi pensate che qualcuno abbia consapevolezza di questi problemi?". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)