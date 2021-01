Campania: De Luca, piano trasporti resta invariato, da Regione solo raccomandazione su scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Primo chiarimento: questo piano incentivato dei trasporti rimane in vigore, è stato decis oin Campania 489 autobus aggiuntivi, ulteriori 200 mezzi riprogrammati per trasporto scolastico. Era doveroso definire questo piano anche perché si sarebbe accompagnato a una differenziazione degli orari per evitare assembramenti. Nella giornata di ieri pubblicata una raccomandazione, non credo di dover spiegare la differenza tra ordinanza che decide cose vincolanti per tutti mentre l’altra è invito, da lunedì a oggi siamo stati inondati da sollecitazione di diverso segno perché la scuola è un tema complicato e che può essere affrontato solo con equilibrio senza estremizzazione". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)