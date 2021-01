Covid: De Luca, situazione precaria ci impedisce programmazione a medio e lungo termine su vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’era grande attesa su un altro vaccino che doveva essere autorizzato, Astrazeneca. Ora apprendiamo che può essere amministrato solo agli under 65. Dobbiamo attendere se per questa estate abbiamo validazione vaccino Johnson e Johnson che prevede una sola dose. Siamo in situazione di totale precarietà e impossibilitati a programmazione di medio e lungo periodo a causa di nessuna certezza sulle forniture". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)