- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del ministro per i Beni e le Attività culturali e il Turismo Dario Franceschini, ha deliberato, all'esito dell'espletamento di una apposita procedura di selezione, il conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2022 alla città di Procida. Lo riferisca una nota della presidenza del Consiglio. (Com)