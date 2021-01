Giustizia: Cgil sollecita maggiore attenzione per carceri abruzzesi e molisane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un documento alle presidentesse delle Corti d'Appello di L'Aquila e Campobasso, la Funzione pubblica Cgil Abruzzo-Molise in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario è tornata ad evidenziare il problema della carceri. "Servono risorse e messi, bisogna adeguare le strutture, mettere in sicurezza gli Istituti penitenziari, assumere e formare il personale", commentano i sindacalisti Paola Puglielli, Antonio Amantini e Giuseppe Merola che chiedono un forte e rinnovato investimento per il sistema carceri Abruzzo e Molise, restituendo la giusta dignità alle lavoratrici ed ai lavoratori tutti. "La preoccupante pandemia ha segnato notevolmente l'apparato penitenziario - continuano i tre esponenti sindacali in una nota -, considerati gli aspetti ordinamentali e critici strutturali-logistici che caratterizzano le carceri, registrando contagi tra la popolazione detenuta ed i lavoratori, senza dimenticare i decessi di un poliziotto penitenziario in servizio a Lanciano e di uno in quiescenza a Pescara. Come Funzione pubblica Cgil - concludono Puglielli, Amantini e Merola - non ci stancheremo di intervenire a difesa della salute e del lavoro, cercando sempre un confronto dialettico con gli interlocutori per affermare una viva attenzione per chi lavora negli Istituti penitenziari-servizi minorili, costituendo così un costante presidio democratico primario a tutela dei principi di legalità. Ora, ci aspetterà una nuova sfida per il Paese tutto: i vaccini. L'unica speranza che arginerà questo buio". (Gru)